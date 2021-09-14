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الصلاة الأخيرة.. مقتل شاب أمام مسجد بالدقهلية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:35 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
لفظ شاب أنفاسه الأخيره بطلقات نارية أمام مسجد في قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين بمحاقظة الدقهلية، على إثر خلافات سابقة.

و تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود إخطار من مستشفى شربين المركزى بوصول شاب مصاب بطلقات نارية وتوفي على إثرها.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شربين للمكان، وبالفحص تبين مصرع أحمد كامل العجمى ب3 طلقات أثناء خروجه من المسجد.

وأكد شهود عيان بتربص 3 أشخاص للمجني عليه عقب خروجه من المسجد، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه على إثر وجود خلافات سابقة بينهم، وفرو هاربين مستقلين دراجات نارية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة، فيما تكثف قوات الأمن من جهودها لضبط المتهمين.

الكلمات المفتاحية

مقتل شاب مسجد الصلاة الدقهلية

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