آخر تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته النارية

يسعى حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، للوصول لاتفاق نهائي مع عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز، من أجل ضمه فى الميركاتو الصيفىطي الحالي، حيث اشترط السعيد الحصول على نفس الراتب الذى يحصل عليه حاليًا مع فريقه.





تطورات مفاوضات الزمالك مع السعيد





ويسعى لبيب لإقناع اللاعب بتخفيض الراتب حتى لا يُحدث حالة من البلبلة داخل صفوف الفريق خاصة فى ظل وجود عدد من النجوم الذين سيتم التفاوض معهم بعد ذلك لتجديد تعاقدهم.





كما نفى مسئولي نادي بيراميدز تلقى أي عروض رسمية من نادي الزمالك خاصة بصفقة التعاقد مع عبد الله السعيد.





حيث أكد مصدر مسئول فى الفريق السماوي إن الزمالك لم يطلب التعاقد مع عبد الله السعيد، وإن هذا الأمر لا نقاش فيه، حيث لم يتم التخلي عن اللاعب خاصة وإنه من الأعمدة الأساسية بالفريق وبيراميدز فى حاجة لخدماته فى الموسم الجديد.



