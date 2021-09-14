الترسانة يخسر من فاركو ويواجه أسوان وديا







ا



تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة خسارة من نظيرة فاركو بهدف دون مقابل خلال المواجهة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء استعدادا للموسم الجديد .



ومن المقرر أن يلتقي الترسانة مع نظيرة فريق اسوان عصر الأربعاء ضمن فترة الإعداد للقسم الثاني .





خاض الشواكيش خلال معسكر الاسماعليه خمس وديات حقق خلالهم فوز وحيد في مباراه الرباط والأنوار .



وتعادل في ثلاثه مباريات وهم : المنتخب الاماراتي و دكرنس مبارتين وخسر مباراته ضد الرياض السعودي .



‎وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر .



‎حيث خسر من لاڤيينا بأربعة أهداف مقابل هدف وفاز على فريق مكون من اللاعبين الأفارقة بأربعه أهداف مقابل لا شئ وتفوق على الماظة بثلاثيه نظيفه قبل أن يخسر من العامرية الاماراتي بثلاثة أهداف لهدفين .





