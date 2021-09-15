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فضل شاكر يروج لأغنيته الجديدة "فستان الحلوة"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:22 ص
فضل شاكر
فضل شاكر
مي مرسي
روج المطرب فضل شاكر، لأغنيته الجديدة "فستان الحلوة" وذلك من خلال مشاركته البوستر الرسمي للأغنية، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "شاكر" قائلا: "براحه عليا في بصاتِك.. مش قد عيونِك وحياتك #فستان_الحلوة #فضل_شاكر".

أغنية "فستان الحلوة" تقول كلماتها: "فستان الحلوة، فستان الحلوة بيغرينى، وقوامها مدوخنى ياعينى، ورينى جمالك ورينى، ورينى الحلاوة..السهرة حاتحلى وصباحى، الناس حاتغمض وأنا صاحى، وأخدِك ف إيديا ف مرواحى، وتزيد الغلاوة".

الكلمات المفتاحية

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