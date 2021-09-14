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طبيب بـ"المصل واللقاح": توقعات بتطعيم الأطفال ضد كورونا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:06 م
تعبيرية
تعبيرية
هدى عبدالرازق
شدد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة حتى لا نشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابات، منوها بأن التوسع في عملية التطعيم داخل مصر سيساهم في الوصول إلى مناعة القطيع.

وأضاف"الحداد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن بعض الدراسات الحديثة أجازت تطعيم الحوامل بلقاحات كورونا ثم فئة الأطفال، متوقعا أن الفترة القادمة ستشمل تلقى الاطفال اللقاح، مشيرا إلى أن لقاحات سينوفارم وسينوفاك ملائمين لمرضى السرطان، لأن لأنها ليست لها آثار جانبية

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، "عايزين نطعم 70% من المجتمع فى وقت قصير، وعايزين نصل إلى مناعة القطيع"، مؤكدا أن اللقاحات امنة جدا.

الكلمات المفتاحية

مصل كوورنا تطعيم الحوامل

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