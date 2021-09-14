أحمد موسى: مصر لا تقبل ابتزاز أمريكا ولا تحتاج مساعداتها (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأمريكان لا يرون حياة كريمة ولا حجم التطوير في مصر وينظرون فقط لـ16 شخصا، مضيفًا أن مصر تنفق على قرى أكثر من 35 مليار دولار ضمن مشروع حياة كريمة في حين أمريكا تتحدث عن مساعدات لمصر تقدر ب130 مليون دولار.



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدىلبلد"، مساء الثلاثاء، أن أمريكا تريد التدخل في حق قضاة التحقيق وفي القضاء المصري ولن نقبل الضغط بحجة المساعدات سواء 100 مليون دولار أو حتى مليارات مشيرا إلى أن قاضي التحقيق حفظ التحقيقات مع 68 منظمة حقوقية.



وأوضح أن ما تفعله أمريكا ابتزاز ومصر دولة لا تقبل ابتزاز، ومصر لا يعنيها ولا تهتم بالمساعدات الأمريكية فاحتلال الجيش المصري مرتبة ضمن أفضل 10 جيوش عالمية ليس بسبب المساعدة الأمريكية ولكن نحن ننفق على تسليح الجيش من أموالنا ونخوض معركة التنمية من أموالنا ولا نحتاج مساعدات.



وأكد أحمد موسى أن أمريكا تستهدف إلغاء قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية مشيرا إلى أن قانون المنظمات الحقوقية يمنحها الحق في توفيق أوضاعها ومصر تعلم جيدا دور وأهمية المجتمع المدني ويوجد 52 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر.

