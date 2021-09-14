Advertisements

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:14 م
بيكيه
بيكيه
علي نبوي

علق الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، على خسارة فريقه الكبيرة اليوم أمام بايرن ميونيخ ٠-٣ في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وقال بيكيه بعد المباراة :"الهدف الأول ل كان من سوء الحظ والثاني كان بمثابة صدمة بالنسبة لنا".

 

وأضاف :"أنا على يقين بأننا سنقاتل وسننافس على جميع البطولات التي نشارك فيها".

 

وزاد :"إنه عام معقد، هذا الشهر حاسم علينا أن نحاول الفوز في الدوري من أجل البقاء في المقدمة".

 

 

وواصل :"هناك غيابات كثيرة أثرت علينا بشكل كبير، لكن علينا بذل أقصى ما لدينا في المباريات المقبلة".

 

 

وأشار :"لسنا مرشحين لكن لا بأس، انظروا إلى تشيلسي في الموسم الماضي".

 

وأكمل :"أود أن اذكر الناس بأن روبيرتو ليس ظهيرا لكنه يضحي باللعب هناك. سيرجي لاعب وشخص رائع، هو يحب برشلونة بشكل لا يتصور، الجمهور لديه الحق في التعبير عن رأيه لكنه أمر سيء انتقاد لاعب يقدم أقصى ما لديه من أجل النادي".

 

وزاد :"نحن في مرحلة البناء، لدينا لاعبين شباب هم مستقبل النادي".

 

واختتم :"نحن لسنا المرشحون للفوز بالأبطال، لكن سابقًا كُنا مرشحون لكن لم نفز بالبطولة، من رشح تشيلسي في الموسم الماضي؟ لا أحد".

الكلمات المفتاحية

بيكيه برشلونة وبايرن ميونخ برشلونة أخبار برشلونة

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ نصف ساعة

أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة

منذ أقل من ساعة

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعة و 14 دقيقة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك

منذ أقل من ساعتين

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار لليفربول قبل مواجهة ميلان بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي على رادار بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته النارية

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أياكس يقرب دي ليخت من برشلونة

برشلونة يخطط لضم صفقتان من العيار الثقيل

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يشكو البرسا وزميل رونالدو يقترب و3 صفقات في الطريق وزيدان يقضي على نجم الملكي بسبب الثقة

بيكيه يكشف موعد اعتزاله كرة القدم ويؤكد: فلسفة برشلونة مختلفة

بيكيه: سنقاتل حتى النهاية

بيكيه: ما حدث في لشبونة عار على برشلونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

12:00 ص

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك

10:38 م

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

11:14 م

أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة

11:38 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements