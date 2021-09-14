بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

علق الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، على خسارة فريقه الكبيرة اليوم أمام بايرن ميونيخ ٠-٣ في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكيه بعد المباراة :"الهدف الأول ل كان من سوء الحظ والثاني كان بمثابة صدمة بالنسبة لنا".

وأضاف :"أنا على يقين بأننا سنقاتل وسننافس على جميع البطولات التي نشارك فيها".

وزاد :"إنه عام معقد، هذا الشهر حاسم علينا أن نحاول الفوز في الدوري من أجل البقاء في المقدمة".

وواصل :"هناك غيابات كثيرة أثرت علينا بشكل كبير، لكن علينا بذل أقصى ما لدينا في المباريات المقبلة".

وأشار :"لسنا مرشحين لكن لا بأس، انظروا إلى تشيلسي في الموسم الماضي".

وأكمل :"أود أن اذكر الناس بأن روبيرتو ليس ظهيرا لكنه يضحي باللعب هناك. سيرجي لاعب وشخص رائع، هو يحب برشلونة بشكل لا يتصور، الجمهور لديه الحق في التعبير عن رأيه لكنه أمر سيء انتقاد لاعب يقدم أقصى ما لديه من أجل النادي".

وزاد :"نحن في مرحلة البناء، لدينا لاعبين شباب هم مستقبل النادي".

واختتم :"نحن لسنا المرشحون للفوز بالأبطال، لكن سابقًا كُنا مرشحون لكن لم نفز بالبطولة، من رشح تشيلسي في الموسم الماضي؟ لا أحد".