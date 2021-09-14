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خبير تنمية بشرية يكشف طريقة حل المشاكل مع الأهل (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:15 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد

قال محمد القوصي، خبير التنمية البشرية، إن الإنسان إذا كان يعاني من مشكلة بسبب تعرضه للظلم، فعلاج هذا الأمر يكون في البداية بالتسامح، وليس المواجهة، متابعًا: "أنا لا أنصح بالمواجهة لحل المشاكل، خاصة مع الأهل، والحل أني أنا أسامح".

وتابع "القوصي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن التسامح لا بد أن يكون بالتدريج، معقبًا: "مش مطلوب أفتح الباب مرة واحدة، لأن الطرف الآخر قد لا يستحق التسامح"، مشيرًا إلى أن الإنسان الذي يتعرض للكثير من المشاكل عليه أن يحصر الأشياء التي تؤذيه نفسيًا، والأشياء التي يرغب بها، وبعض ذلك يحدد الأولويات التي يرغب القيام بها.

ولفت إلى أن الكثير من الأطفال لديهم مشكلة في الانتماء أو عدم الاطمئنان أو الحب في الأسرة، وهذا يؤثر عليهم في العلاقات سواء العاطفية أو العلاقات مع الأصدقاء المقربين، معقبًا: "ممكن تشوف واحد كبير بيتصرف زي الأطفال، بيكون قماص أو بيصرخ بشكل عنيف".

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