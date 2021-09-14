تخوف في الزمالك من تكرار سيناريو ساسي مع نجم الفريق

تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عودة المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق، من أجازته التى يقضيها حاليًا فى دبي، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

الزمالك يترقب حسم موقف بن شرقي

حيث ترغب إدارة الزمالك فى حسم ملف تجديد تعاقد أشرف بن شرقي فى الوقت الحالي، من أجل تجنب ما حدث مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، والذى رحل عن النادى مجانًا وقبل انتهاء موسم الدوري المنقضي.

ومن المنتظر أن يعود بن شرقي إلى القاهرة غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وبعدها ستستغل لجنة إدارة نادي الزمالك تلك الفترة وقبل انطلاق الموسم الجديد من أجل حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب والوصول لحل وسط حول الخلاف الدائر بينهم، والخاص بالشرط الجزائي.

حيث يرغب أشرف بن شرقي فى تحديد الشرط الجزائي بالعقد الجديد ومن بداية التعاقد، في الوقت الذى ترغب إدارة نادي الزمالك فى زيادة قيمة الشرط الجزائي وتحديده من الموسم الثاني فى العقد أو إلغاءه بشكل نهائي.

وأكدت صحيفة " المنتخب " المغربية، إن مسؤولي الزمالك لم يقفوا مكتوفي الأيدي مع إرتفاع أسهم الدولي المغربي أشرف بن شرقي خاصة أن اللاعب أصبح أحد الركائز الأساسية لدى وحيد خاليلودزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، ويحاول مسئولو الزمالك إمكانية تجديد عقد النجم المغربي الذي ينتهي في يونيو 2022.