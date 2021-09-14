أحمد موسى عن احتفالية الأهلي بالنجمة العاشرة: عاملة شغل وملعلعة (فيديو)



النجمة العاشرة عاملة شغل وملعلعة

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه تم تكريم البطلة الأولمبية جيانا فاروق، إلى جانب تكريم محرم الراغب وعدلي القيعي لأنهما خدما النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه تم تكريم المعلم الكبير موسيماني، إلى جانب تكريم الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد الشناوي، مشيدًا بحلقة عبد الحفيظ على قناة صدى البلد، حيث كان لها صدى كبير، بسبب التصريحات القوية لمدير الكرة بالأهلي والتي ظل بعضها تريند عدة أيام.



حفل المارد الأحمر بالنجمة العاشرة يليق بالأهلي

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن حفل المارد الأحمر بالنجمة العاشرة يليق بالأهلي في ظل وجود كافة الكباتن القدامي والحاليين وصاحب القاضية ممكن.



علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفالية النادي الأهلي بحصوله على البطولة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "النجمة العاشرة عاملة شغل وملعلعة، إن شاء الله ربنا يكرمنا بالنجمة الحادية عشر"، موجها التحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لتكربمه والدة الراحل محمد عبد الوهاب.