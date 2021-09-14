راندا أبو الحسن: تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر "مستقل"

أكدت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، على أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، في غاية الأهمية، مشيرة إلى أنه أول تقرير يصدر عن مصر منذ 10 سنوات وهو التقرير الـ12 للدولة المصرية.



تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

وقالت "راندا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الأربعاء إن هذا التقرير يتبع منهجية التقارير الفنية العالمية ويركز على 3 مؤشرات رئيسية تتمثل في الصحة والدخل والعمر وهي التي يُقاس بها معدل التنمية البشرية في العالم.



تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر مستقل

وأضافت أن هذا التقرير مستقل، لافتًا إلى أنه أظهر استثمار الدولة الكبير بالتنمية واهتمامها بتنمية الإنسان في مصر في كافة القطاعات، موضحة أن هذا التقرير يشتمل على ملخص وانفوجراف تلخص الأرقام وموجود بالعربي.



