اغلاق فروع وتوقف خدمات "HSBC" مصر

أعلن بنك HSBC –مصر، اليوم عن توقف بعض خدماته التي يقدمها للعملاء، بداية من يوم الخميس القادم ولمدة يومين لإجراءات تتعلق بتحديث أنظمة البنك.





وأوضح البنك في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، أن إجراء تحديث لأنظمة البنك ستبدأ من يوم الخميس 16 سبتمبر الساعة 11 مساءً حتى يوم السبت 18 سبتمبر الساعة 12 ظهراً.





وأشار إلى أن خلال تلك الفترة سيتم وقف خدمات البنك التي يقدمها للعملاء وتشمل خدمات الإنترنت البنكي، والتليفون البنكي، وتطبيق الهواتف المحمولة، وسداد الفواتير، ولن تكون متاحة، وإغلاق فروع البنك في هايبر وان، ومول مصر، وكايرو فيستيفال سيتي، ونادي الجزيرة، وصيتي ستارز، يومي 17 و18 سبتمبر.





وأوضح البنك، أن إنه يمكن خلال تلك المدة استخدام بطاقات HSBC وأجهزة الصراف الآلي بشكل طبيعي.