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يوفنتوس يضرب مالمو بثلاثية في دوري الأبطال

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:28 م
يوفنتوس
يوفنتوس
الفجر الرياضي

نجح يوفنتوس الإيطالي في تحقيق فوز عريض على نظيره مالمو السويدي بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إليدا ستاديون، في افتتاح مشوار البيانكونيري في دوري أبطال أوروبا.

 يوفنتوس يكتسح مالمو

نجح يوفنتوس في افتتاح النتيجة مبكرا عبر أليكس ساندرو في الدقيقة 23 من رأسية متقنة، وأضاف الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وبعده بدقيقة واحدة عزز الإسباني ألفارو موراتا النتيجة بالهدف الثالث لصالح اليوفي.

 

 

ماسيمليانو أليجري نجح في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، حيث وصل استحواذ “البيانكونيري” إلى 65٪ بينما ذهب 35٪ للضيف السويدي، مهاجمو اليوفي أطلقوا 9 تصويبات على مرمى مالمو منهن 4 كرات خطرة.

 

يستضيف يوفنتوس في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، تشيلسي بطل النسخة الماضية من المسابقة، يوم 29 سبتمبر الجاري، في أولى الاختبارات الصعبة للنادي الإيطالي العريق في أمجد الكؤوس الأوربية.

 

 

 

بتلك النتيجة رفع نادي يوفنتوس رصيده إلى النقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن تشيلسي الوصيف، فيما لم يحصد مالمو أي نقاط، ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف عن زينيت صاحب المركز الثالث.

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