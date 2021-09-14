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مشادة كلامية بين لميس الحديدي ورئيس مدينة أكتوبر بسبب المنطقة الخضراء

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:31 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
كساب أحمد
علق المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، على جدل سكان مدينة السادس من أكتوبر بعد طرح 5% من المنطقة الخضراء المطلة على شارع جمال عبد الناصر خلف مول العرب للاستثمار.

وقال "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، إن الهدف ليس هدم المنطقة الخضراء، بل رفع كفاءتها، وضمان استمرار صيانة المنطقة الخضراء، والمساحة المعروضة تقريبا 14 فدان، ونسبة 5% المطروحة تعني إنشاء وحدات لقضاء وقت ممتع على المساحة الخضراء.

وأضاف أن المساحة الخضراء موجودة ورائعة وبها لاند سكيب ومشايات للدراجات، ولضمان سلامة المنطقة في الصيانة وحتى تكون المنطقة مستدامة في كفاءتها، يتم الطرح عبر هذه النسبة لمستثمر يكون بوسعه الاستثمار عبر إقامة وحدات صغيرة " units " تقدم مأكولات سريعة وخفيفة ومشروبات وزيادة الالعاب الترفيهية للأطفال.

وقاطعته الاعلامية لميس الحديدي قائلة: "عاوزه افهم ليه الصيانة، لازم تبقى عن طريق وحدات للمأكولات عن طريق المستثمر؟، ليه اغستمرار المنطقة مرهون بده، إيه المشكلة لما نسيبها رئة خضراء حول المنطقة؟، ليرد "النجار"، قائلًا: "المشايات زي ماهي، لكن لازم يكون تطوير، الناس محتاجة حمامات، وأماكن يشتروا فيها اكل وشرب وشكل الترفيه يختلف ".

لتقاطعه الحديدي مجددًا، قائلة: هل هذا تطوير أم اعتداء على المنطقة الخضراء؟ ليرد: "الألعاب الثابتة للأطفال لن تكون ملاهي وكل المساحات الخضراء ستستمر وهتفضل زي ماهي ".

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مشادة لميس الحديدي اكتوبر

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