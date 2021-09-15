أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن خسارة فريقه اليوم أمام بايرن ميونيخ 0-3 ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان بعد المباراة :" كل لاعب من اللاعبين الذين دخلوا قدموا أقصى ما لديهم، لقد امتلكنا 3 مهاجمين متاحين. دون شك كنا نريد أن ننافس بشكل أكبر، لكن هذا هو المتاح لدينا. اللاعبون لم يتدمروا بشأن ذلك، ولا عيب فيهم بهذا الصدد".

وأضاف :"سيرجي روبرتو ليس لاعب جناح واليوم كانت مباراة صعبة عليه خصوصا وأنه كان أمام مواجهة مباشرة مع ديفيس".

وزاد :" بالطبع نود أن ننافس بشكل أفضل، لكن هذا ما لدينا في الوقت الحالي".

واصل :"لا يمكنني الشكوى. هناك اختلاف في الجودة باللاعبين الاساسسيين والبدلاء أيضا".

وأوضح :" ألبا كان مريضا في الليل، لوك دي يونج إنها المباراة الأولى له، علينا أن نكون واقعيين".

وأردف :"الشباب أظهروا انه لديهم مستقبل ثم سوف نستعيد لاعبين مثل أنسو، أغويرو وديمبلي. الأمر سيكون مختلفا عن اليوم".

واختتم :"نملك شباب لديهم مستقبل عظيم ، تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا ، ومقارنة مع لاعبيهم ، هناك فرق كبير".