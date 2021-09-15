Advertisements

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
كومان
كومان
علي نبوي

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن خسارة فريقه اليوم أمام بايرن ميونيخ 0-3 ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

 

وقال كومان بعد المباراة :" كل لاعب من اللاعبين الذين دخلوا قدموا أقصى ما لديهم،  لقد امتلكنا 3 مهاجمين متاحين. دون شك كنا نريد أن ننافس بشكل أكبر، لكن هذا هو المتاح لدينا. اللاعبون لم يتدمروا بشأن ذلك، ولا عيب فيهم بهذا الصدد".

 

وأضاف :"سيرجي روبرتو ليس لاعب جناح واليوم كانت مباراة صعبة عليه خصوصا وأنه كان أمام مواجهة مباشرة مع ديفيس".

 

وزاد :" بالطبع نود أن ننافس بشكل أفضل، لكن هذا ما لدينا في الوقت الحالي".

 

واصل :"لا يمكنني الشكوى. هناك اختلاف في الجودة باللاعبين الاساسسيين والبدلاء أيضا".

 

وأوضح :" ألبا كان مريضا في الليل، لوك دي يونج إنها المباراة الأولى له، علينا أن نكون واقعيين".

 

وأردف :"الشباب أظهروا انه لديهم مستقبل ثم سوف نستعيد لاعبين مثل أنسو، أغويرو وديمبلي. الأمر سيكون مختلفا عن اليوم".

 

واختتم :"نملك شباب لديهم مستقبل عظيم ، تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا ، ومقارنة مع لاعبيهم ، هناك فرق كبير".

الكلمات المفتاحية

كومان تصريحات كومان برشلونة وبايرن اخبار برشلونة

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعة و 14 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته النارية

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي على رادار بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ أقل من نصف ساعة

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و نصف

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك

منذ أقل من ساعتين

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة

منذ أقل من ساعة

خبر سار لليفربول قبل مواجهة ميلان بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرف على أول تعليق من مدرب توتنهام بعد سباعية البايرن

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

كومان يتغزل في نجم برشلونة الأول

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

12:00 ص

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك

10:38 م

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

11:14 م

أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة

11:38 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements