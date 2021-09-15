أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن
تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن خسارة
فريقه اليوم أمام بايرن ميونيخ 0-3 ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال
أوروبا.
وقال كومان بعد المباراة :" كل لاعب من اللاعبين الذين
دخلوا قدموا أقصى ما لديهم، لقد امتلكنا 3
مهاجمين متاحين. دون شك كنا نريد أن ننافس بشكل أكبر، لكن هذا هو المتاح لدينا.
اللاعبون لم يتدمروا بشأن ذلك، ولا عيب فيهم بهذا الصدد".
وأضاف :"سيرجي روبرتو ليس لاعب جناح واليوم كانت مباراة
صعبة عليه خصوصا وأنه كان أمام مواجهة مباشرة مع ديفيس".
وزاد :" بالطبع نود أن ننافس بشكل أفضل، لكن هذا ما لدينا
في الوقت الحالي".
واصل :"لا يمكنني الشكوى. هناك اختلاف في الجودة
باللاعبين الاساسسيين والبدلاء أيضا".
وأوضح :" ألبا كان مريضا في الليل، لوك دي يونج إنها
المباراة الأولى له، علينا أن نكون واقعيين".
وأردف :"الشباب أظهروا انه لديهم مستقبل ثم سوف نستعيد
لاعبين مثل أنسو، أغويرو وديمبلي. الأمر سيكون مختلفا عن اليوم".
واختتم :"نملك شباب لديهم مستقبل عظيم ، تتراوح أعمارهم
بين 18 و 20 عامًا ، ومقارنة مع لاعبيهم ، هناك فرق كبير".