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استشاري: معدل خفض الوزن الصحي يتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو شهريا (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:36 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن أخصائي التغذية لا يقوم بوصف العلاج المناسب إلا بعد معرفة الطول والوزن، والنوع، وإمكانية الإصابة بالأمراض المزمنة.

علاج مرضى السمنة
وأضاف "غزالي"، خلال حواره ببرنامج "سفرة هنية"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الثلاثاء، أن علاج مرضى السمنة ليس واحدًا، خاصة وأن كل حالة تختلف عن الأخرى، فقد يكون سبب زيادة الوزن زيادة الشهية، وفي حالة أخرى قد تكون زيادة الوزن ناتجة عن قلة معدل الحرق.

معدل خفض الوزن
ولفت إلى أن معدل خفض الوزن حال اتباع نظام غذائي صحي يتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو شهريًا، مشيرًا إلى ضرورة تناول الكثير من المياه لأنها تزيد من معدل الحرق، وتناول الخضروات قدر الإمكان.

الكلمات المفتاحية

معدل الحرق مرض السمنة خفض الوزن

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