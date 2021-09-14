أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة

قال يوليان ناغلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ، إنه سعيد بعد الفوز الذي حققه فريقه على نظيره برشلونة بنتيجة 3-0 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد الفوز على برشلونة





وأضاف بعد نهاية المباراة :"أنا سعيد جدًا، لكن بعد المباراة أنا احلل المباراة ولا أغوص بالفرحة".





وتابع :"كان بالإمكان أن نسجل أهداف اخرى، سوف نحسن هذا مع اللاعبين".





وواصل :" الأمر ليس سهل، البارسا لعب بأسلوب مختلف، نحن جهزنا التكتيك بناء ما قدمه برشلونة في الدوري الإسباني واليوم غيروا التكتيك".





وزاد :" اليوم حرمنا ديباي من تحقيق التوغلات، كنا الفريق الأحسن في مُباراة اليوم".





واكتسح بايرن ميونيخ مضيفه برشلونة 3-0 على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.