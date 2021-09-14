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أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:38 م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
علي نبوي
قال يوليان ناغلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ، إنه سعيد بعد الفوز الذي حققه فريقه على نظيره برشلونة بنتيجة 3-0 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد الفوز على برشلونة 

وأضاف بعد نهاية المباراة :"أنا سعيد جدًا، لكن بعد المباراة أنا احلل المباراة ولا أغوص بالفرحة".

وتابع :"كان بالإمكان أن نسجل أهداف اخرى، سوف نحسن هذا مع اللاعبين".

وواصل :" الأمر ليس سهل، البارسا لعب بأسلوب مختلف، نحن جهزنا التكتيك بناء ما قدمه برشلونة في الدوري الإسباني واليوم غيروا التكتيك".

وزاد :" اليوم حرمنا ديباي من تحقيق التوغلات، كنا الفريق الأحسن في مُباراة اليوم".

واكتسح بايرن ميونيخ مضيفه برشلونة 3-0 على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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دوري أبطال أوروبا برشلونة ‏بايرن ميونيخ

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