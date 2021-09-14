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أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:38 م
علي نبوي
قال يوليان ناغلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ، إنه سعيد بعد الفوز الذي حققه فريقه على نظيره برشلونة بنتيجة 3-0 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد الفوز على برشلونة
وأضاف بعد نهاية المباراة :"أنا سعيد جدًا، لكن بعد المباراة أنا احلل المباراة ولا أغوص بالفرحة".
وتابع :"كان بالإمكان أن نسجل أهداف اخرى، سوف نحسن هذا مع اللاعبين".
وواصل :" الأمر ليس سهل، البارسا لعب بأسلوب مختلف، نحن جهزنا التكتيك بناء ما قدمه برشلونة في الدوري الإسباني واليوم غيروا التكتيك".
وزاد :" اليوم حرمنا ديباي من تحقيق التوغلات، كنا الفريق الأحسن في مُباراة اليوم".
واكتسح بايرن ميونيخ مضيفه برشلونة 3-0 على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.