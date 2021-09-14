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"جثة متفحمة".. أمن الجيزة يواصل فك طلاسم جريمة حي الهرم

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:40 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
مفاجآت من العيار الثقيل فجرتها سيدة وابنتها وخطيبها في واقعة اتهام الثلاثة بقتل وحرق جثة زوج الأولى ووالد الثانية بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

الزوجة أرجعت الأمر إلى.. "كان عايز يعمل حاجات وحشة مع بنتي" فاستعانت بخطيب ابنتها لقتل الزوج وإلقاء جثته بمقلب قمامة وإضرام النيران بها حتى لا ينكشف أمرهم.

فريق البحث الذي يترأسه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يعمل على تطوير مناقشة المشتبه بهم الثلاثة مع تكثيف التحريات؛ للتأكد من صحة رواية الزوجة.

كانت كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات الجريمة.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى أن زوجة القتيل ابنتها وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة.

المتهمون الثلاثة أنهوا حياة الضحية ونقلوا الجثة إلى مقلب القمامة ثم أضرموا النيران فيها لإخفاء معالم الجثة ومن ثم صعوبة التعرف على هوية صاحبها لعدم كشف جريمتهم.

فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الجناة قاد ضباط المباحث إلى مرتكبي الجريمة، وأمكن تحديدهم وضبطهم عقب استصدار إذن من النيابة العامة واقتيادهم للقسم لسماع أقوالهم والوقوف على ملابساتها كاملة.

جثة متفحمة
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق بمخلفات بجوار سلم حي الهرم.

كواليس الواقعة
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وإخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة بعد إخماده عثر على جثة متفحمة.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجار مراجعة كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

حي الهرم جريمة الجيزة الامن

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