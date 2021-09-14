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الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع الثلاثاء 14 سبتمبر مع تراجع الدولار بعد أن أدت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم في الولايات المتحدة إلى ضبابيبة بشأن الإطار الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1804.30 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% لتسجل عند التسوية 1807.10 دولار للأونصة.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الأمريكيين 0.1% في أغسطس مخالفا توقعات أشارت إلى زيادة قدرها 0.3% وهو ما أثر سلبا على الدولار الأميركي.

وكانت تلك أصغر زيادة منذ فبراير وجاءت في أعقاب زيادة بلغت 0.3% في يوليو.

وقد تعزز بيانات التضخم الرأي القائل بأن البنك المركزي الأميركي قد يسير ببطء في إنهاء إجراءات الدعم الاقتصادي ويبقي على أسعار الفائدة منخفضة.

ويستفيد الذهب من أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تقلص تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 5.12% إلى 1980.30 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، بينما تراجع البلاتين 1.7% إلى 944.26 دولار.

وبلغت خسائر البلاديوم منذ بداية سبتمبر حوالي 20%.

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