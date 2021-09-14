عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

تحدث نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة عن خسارة برشلونة في مباراة اليوم على يد نظيره بايرن ميونيخ بنتيجة 0-3 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





- تصريح أبو تريكة بعد هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونيخ





وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة بين سبورتس :"كانت المسؤولية على اللاعبين الكبار شاهدوا منظر جوردي ألبا و هو جالس على دكة البدلاء".





وأضاف :"ليس من المعقول أن أدخل على جوجل كي أعرف من هم لاعبو برشلونة، هيبة النادي الكتالوني لن تعود بعد الـ8".





واكتسح بايرن ميونيخ مضيفه برشلونة 3-0 على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.