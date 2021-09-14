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عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:41 م
علي نبوي
تحدث نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة عن خسارة برشلونة في مباراة اليوم على يد نظيره بايرن ميونيخ بنتيجة 0-3 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

- تصريح أبو تريكة بعد هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونيخ 

وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة بين سبورتس :"كانت المسؤولية على اللاعبين الكبار  شاهدوا منظر جوردي ألبا و هو جالس على دكة البدلاء".

وأضاف :"ليس  من المعقول أن أدخل على جوجل كي أعرف من هم لاعبو برشلونة، هيبة النادي الكتالوني لن تعود بعد الـ8".

واكتسح بايرن ميونيخ مضيفه برشلونة 3-0 على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الكلمات المفتاحية

محمد أبو تريكة دوري أبطال أوروبا برشلونة ‏بايرن ميونيخ

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