مستقبل وطن يكرم 72 من أوائل الشهادات وقيادات تعليمية ببني سويف (صور)



تكريم أوائل الشهادات

وتضمنت الاحتفالية بعض الفقرات الفنية والغنائية في حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،الدكتورة مني عبد الله عضو مجلس النواب وأمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والدكتور عبد الله على مبروك، والإعلامية ميرفت ميشيل، والدكتور على بدر، والنائب طه الناظر، والدكتورة حنان سليمان، والنائب نبيل حميدة، والنائب أحمد على عباس، بالإضافة إلى عدد من القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف والمنطقة الأزهرية، وعدد من وكلاء الوزارة، ومديري الإدارات التعليمية والأزهرية وأسر وأولياء أمور الطلبة الأوائل المكرمين.



من جانبه رحب النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب، بالحضور، قائلا:" يسعدنا ويشرفنا كحزب مستقبل وطن، حضوركم الكريم، في إحتفالنا اليوم، بتكريم أبنائنا الطلاب في الشهادات العامة، وأن نتشارك سويا في رسم البسمة على هؤلاء الطلاب الذين اجتهدوا، تحية لهم ولأسرهم".



وتابع خلال كلمته:" التعليم هو قاطرة التنمية به تنهض المجتمعات، التعليم محورًا لصناعة الحضارات، ونحن في حزب مستقبل وطن، نولي اهتماما خاصا بالتعليم ودعما لمنظومة الجديدة للتعليم التي تعتمد على الفهم وتنمية الإبداع والابتكار لدي الطالب، ومن منطلق دور حزب مستقبل وطن المجتمعي تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس اشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، كان واجبًا علينا أن نقدم التحية لأبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية".



حزب مستقبل وطن

وقدم أمين عام حزب مستقبل وطن في بني سويف التهنئة للأوائل وأولياء أمورهم، معربًا عن سعادته بتنظيم هذه الاحتفالية لمشاركة أهالي وأسر المكرمين فرحتهم بحصد ثمار تعبهم وكفاحهم، مؤكدا أهمية الحفاظ على التفوق من خلال الجد والاجتهاد والالتزام الدائم، مشيرا إلى أن الحزب يدعم جهود أجهزة ومؤسسات الدولة في العملية التعليمية بجميع مراحلها، وأن أبواب الحزب مفتوحة أمام المتميزين في كافه المجالات في إطار تعليمات الأمانة المركزية للحزب بتكريم المتميزين بجميع المحافظات".



ووجه محافظ بني سويف الشكر لحزب مستقبل وطن لتنظيمه هذه الاحتفالية، مهنئًا الطلاب المكرمين بتفوقهم المميز، والذى جاء فى ظل ظروف استثنائية، مطالبًا إياهم بالاستمرار على النجاح ومواصلة الجهد والعمل للحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين، مؤكدًا على أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حاملو مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، موجها تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم العام والأزهرى لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز.



فيما قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب المكرمين على تفوقهم، معربا عن تقديره لأسرهم على ما بذلوه من جهد لمعاونتهم على تحقيق هذا النجاح، الذي يعد نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، مشيرًا إلى أن ما حققه الطلاب خطوة أولى في مسيرة حياتهم التي تبدأ أولى مراحلها بالالتحاق بالجامعة التي تحتاج ليس فقط إلى مجهود علمي في المذاكرة فقط، بل يحتاج الطالب الجامعي أن يكتسب خلال دراسته بالجامعة لمهارات أخرى تؤهله لخوض غمار الحياة، متسلحًا بأدوات جديدة وفكر واع وإدراك مستنير.

وأعرب أهالي وأولياء أمور الطلاب الأوائل عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ بني سويف الذي حرص على تكريم الأوائل دون استثناء سواء في التعليم الثانوي العام والفني، مؤكدين على أن تكريم الدولة لأبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم الغالى مصر.



وفي أجواء سادتها الفرحة، أعرب عدد من الطلاب والطالبات عن سعادتهم الكبيرة بالتكريم، حيث عبر أولياء الأمور عن شكرهم لحزب مستقبل وطن لتنظيمه هذه الاحتفالية، كذلك حرص محافظ بني سويف ورئيس الجامعة على مشاركتهم فرحتهم بتكريم أبنائهم الأوائل سواء في التعليم الثانوي العام والأزهري والفني، مؤكدين على أن تكريم أبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة. وقدم أمين عام حزب مستقبل وطن في بني سويف التهنئة للأوائل وأولياء أمورهم، معربًا عن سعادته بتنظيم هذه الاحتفالية لمشاركة أهالي وأسر المكرمين فرحتهم بحصد ثمار تعبهم وكفاحهم، مؤكدا أهمية الحفاظ على التفوق من خلال الجد والاجتهاد والالتزام الدائم، مشيرا إلى أن الحزب يدعم جهود أجهزة ومؤسسات الدولة في العملية التعليمية بجميع مراحلها، وأن أبواب الحزب مفتوحة أمام المتميزين في كافه المجالات في إطار تعليمات الأمانة المركزية للحزب بتكريم المتميزين بجميع المحافظات".ووجه محافظ بني سويف الشكر لحزب مستقبل وطن لتنظيمه هذه الاحتفالية، مهنئًا الطلاب المكرمين بتفوقهم المميز، والذى جاء فى ظل ظروف استثنائية، مطالبًا إياهم بالاستمرار على النجاح ومواصلة الجهد والعمل للحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين، مؤكدًا على أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حاملو مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، موجها تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم العام والأزهرى لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز.فيما قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب المكرمين على تفوقهم، معربا عن تقديره لأسرهم على ما بذلوه من جهد لمعاونتهم على تحقيق هذا النجاح، الذي يعد نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، مشيرًا إلى أن ما حققه الطلاب خطوة أولى في مسيرة حياتهم التي تبدأ أولى مراحلها بالالتحاق بالجامعة التي تحتاج ليس فقط إلى مجهود علمي في المذاكرة فقط، بل يحتاج الطالب الجامعي أن يكتسب خلال دراسته بالجامعة لمهارات أخرى تؤهله لخوض غمار الحياة، متسلحًا بأدوات جديدة وفكر واع وإدراك مستنير.

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بقيادة النائب حسام العمدة، اليوم الثلاثاء، 72 من أوائل الشهادات العامة "الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية"، والقيادات التعليمية والمعلمين الذين شاركوا مبادرة الحزب في "مراجعتك عندنا لطلاب الثانوية العامة"، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى على مسرح جامعة بني سويف وحضرها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.