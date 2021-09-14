Advertisements

لوكاكو رجل مباراة تشيلسي وزينيت سان بطرسبرج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:47 م
لوكاكو
لوكاكو
علي نبوي
حصل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام زينيت سان بطرسبورج الروسي والتي حسمها البلوز لصالحه بهدف دون رد.

تشيلسي يهزم زينيت في دوري أبطال أوروبا 
وفاز تشيلسي على لوكاكو مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح المهاجم البلجيكي في تسجيل هدف المباراة الوحيد والنقاط الثلاث لفريق تشيلسي في اللقاء مع حلول الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

ونجح تشيلسي في حصد 3 نقاط هامين في رحلته نحو الدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم المنصرم بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

الكلمات المفتاحية

مباراة تشيلسي وزينيت لوكاكو دوري أبطال أوروبا تشيلسي

أخبار تهمك

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته النارية

منذ ساعتين

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ 33 دقيقة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة

منذ أقل من ساعة

خبر سار لليفربول قبل مواجهة ميلان بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي على رادار بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ملخص نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. سقوط ليفربول وتعثر إنتر

ملخص نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد أولى مباريات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة تشيلسي ضد زينيت سان بطرسبورج الروسي والقنوات الناقلة

توخيل يستبعد نجمي تشيلسي من مواجهة زينيت

موعد مباراة تشليسي غدًا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

11:41 م

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك

10:38 م

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

11:58 م

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

11:14 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements