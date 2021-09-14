لوكاكو رجل مباراة تشيلسي وزينيت سان بطرسبرج في دوري أبطال أوروبا

حصل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام زينيت سان بطرسبورج الروسي والتي حسمها البلوز لصالحه بهدف دون رد.





تشيلسي يهزم زينيت في دوري أبطال أوروبا

وفاز تشيلسي على لوكاكو مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ونجح المهاجم البلجيكي في تسجيل هدف المباراة الوحيد والنقاط الثلاث لفريق تشيلسي في اللقاء مع حلول الدقيقة 69 من عمر اللقاء.





ونجح تشيلسي في حصد 3 نقاط هامين في رحلته نحو الدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم المنصرم بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.