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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-9-2021.. توقعات جديدة للمعدن الأصفر

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، ليسجل الذهب عيار 21 نحو 784 جنيهًا للجرام في الصاغة، مع توقعات بارتفاع المعدن الأصفر وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 نحو 672 جنيهًا
عيار 21 نحو 784 جنيهًا
عيار 24 نحو 896 جنيهات
 الجنيه الذهب سجل نحو 6,272 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع الثلاثاء 14 سبتمبر مع تراجع الدولار بعد أن أدت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم في الولايات المتحدة إلى ضبابيبة بشأن الإطار الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1804.30 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% لتسجل عند التسوية 1807.10 دولار للأونصة.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الأمريكيين 0.1% في أغسطس مخالفا توقعات أشارت إلى زيادة قدرها 0.3% وهو ما أثر سلبا على الدولار الأميركي.

وكانت تلك أصغر زيادة منذ فبراير وجاءت في أعقاب زيادة بلغت 0.3% في يوليو.

وقد تعزز بيانات التضخم الرأي القائل بأن البنك المركزي الأميركي قد يسير ببطء في إنهاء إجراءات الدعم الاقتصادي ويبقي على أسعار الفائدة منخفضة.

ويستفيد الذهب من أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تقلص تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 5.12% إلى 1980.30 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، بينما تراجع البلاتين 1.7% إلى 944.26 دولار.

وبلغت خسائر البلاديوم منذ بداية سبتمبر حوالي 20%.

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