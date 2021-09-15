Advertisements

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 15-9-2021

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم  الأربعاء في البنوك العاملة في مصر.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي آلفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته النارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ 33 دقيقة

خبر سار لليفربول قبل مواجهة ميلان بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة

منذ أقل من ساعة

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي على رادار بيراميدز

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-3-2021

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-3-2021

أسعار الدولار اليوم الجمعة 11-6-2021

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-6-2021 في مصر

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 30-6-2021 في مصر

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

11:41 م

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك

10:38 م

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

11:58 م

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

11:14 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements