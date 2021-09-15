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"بنك مصر": تحديث البيانات لا يحدث إلا بحضور العميل للبنك بنفسه (فيديو)
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:04 ص
هدى عبدالرازق
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن محاولة النصب على عملاء البنوك بدعوى تحديث البيانات واقع أليم ويتكرر.
وأشار "المغربي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن البنك المركزي لن يتواصل مع العملاء من أجل تحديث بياناتهم، معلقا: "هو البنك المركزي هيكلم العميل ليه!" مشددًا على أن البنوك لن تتواصل مع العملاء من أجل تحديث بياناتهم.
وأوضح نائب رئيس بنك مصر، أنه إذا اتصل أحد موظفي البنوك بالعملاء سيكون من أجل عرض فرصة قرض، ولن يطلب أي معلومات، منوهًا بأن تحديث البيانات يكون بحضور العميل بنفسه إلى البنك وليس عن طريق الهاتف.