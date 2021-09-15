"بنك مصر": تحديث البيانات لا يحدث إلا بحضور العميل للبنك بنفسه (فيديو)

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن محاولة النصب على عملاء البنوك بدعوى تحديث البيانات واقع أليم ويتكرر.





وأشار "المغربي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن البنك المركزي لن يتواصل مع العملاء من أجل تحديث بياناتهم، معلقا: "هو البنك المركزي هيكلم العميل ليه!" مشددًا على أن البنوك لن تتواصل مع العملاء من أجل تحديث بياناتهم.



