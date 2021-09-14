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عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:58 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي


أكد الإعلامي محمد فاروق، أن كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، طلب من الجهاز الإداري متابعة رزاق سيسيه، وضرورة التواصل معه للعودة للقاهرة خلال الفترة المقبلة.

سيسيه بدأ فى التمرد على الزمالك

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": "الجهاز الطبي طلب من اللاعب أكثر من مرة التواجد في القاهرة للخضوع إلى الكشف الطبي تحت إشراف دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لمتابعة حالته".

وأضاف: "رزاق سيسيه يرفض الرد أو التواصل مع الجهاز الإداري بالزمالك، رغم أنه يتبقى في عقده موسم مع الفريق، إلا أن اللاعب يرفض العودة إلى القاهرة".

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