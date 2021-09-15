أيمن بهجت قمر يروج لأغنية "الأهلي الجديدة".. بهذه الطريقة

روج الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة، عن أغنية للنادي الأهلي، التي تم غنائها باحتفالية تدشين النجمة العاشرة للنادي الأهلي.



وكتب أيمن بهجت قمر: أغنية الأهلي القمه - احتفالية النجمة العاشره .. كلمات : أيمن بهجت قمر، الحان : هشام جمال، توزيع : مادي، غناء : رامي جمال ..واما ..أحمد سعد .. هشام جمال».





وكان قد شارك هشام جمال وأحمد سعد ورامي جمال وفرقة واما، التي تضم أحمد الشامي وأحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي، في حفل تدشين النجمة ‏العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب التتش، وذلك من خلال أغنية «الأهلي ‏القمة اسم على مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏