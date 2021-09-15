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أحمد كريمة: مصر الجديدة تشهد بناء فكري مع العمراني

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مصر الجديدة تشهد بناءً فكريًا مع البناء العمراني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أطلق فكرة تجديد الخطاب الديني، لزيادة الوعي، ومؤخرًا أطلق المبادرة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة للتحرر من أحادية الفكر، وتقبل الحياة مع الآخر، معقبًا:" رأيي خطأ يحتمل الصواب، ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن خطبة حجة الوداع في جبل عرفات، يقابلها عظة السيد المسيح على الجبل، ومن الممكن ضم هذه الخطبة والعظة، وترجمتها إلى العالم أجمع.

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