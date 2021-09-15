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برلماني يطالب بتقنين استخدام الهاتف داخل المدارس

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:43 ص
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد
إيمان أسامة
قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمتعلق بحظر الهاتف المحمول نهائيًا أثناء اليوم الدراسي قد يبدو من الناحية الظاهرية أمر يساعد في تحقيق الانضباط الضروري لتلقي الطلاب للعلم؛ ولكن من الناحية العملية فإن للقرار سلبيات واضحة وجب الانتباه إليها حال تطبيقه، ويأتي على رأسها حرمان أسر الطلاب من فرصة التواصل مع أبنائهم للاطمئنان عليهم.

وأضاف "السعيد" فى تصريح لبوابة "الفجر"، أن الحظر يبدو مقبولًا إذا اقتصر على استخدام الطلاب للهاتف خلال أوقات الحصص الدراسية التي يجب أن ينصب انتباه الطلاب خلالها على تلقي العلم، ولكن يجب أن يُسمح للطلاب بالتواصل مع أسرهم خارج أوقات الحصص الدراسية.

وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن الوزارة سبق وسلمت "تابلت" للطلاب بهدف خروج جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا، والتعلم من خلال وسائل الاتصال الحديثة، فلماذا الآن نمنعهم من استخدام الهاتف المحمول بينما الأفضل أن نقنن هذا الاستخدام بما يفيد الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية بشكل عام.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيًا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، لكل الطلاب والمعلمين مع توقيع العقوبات على المخالفين.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر استخدام الهاتف آلفجر

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