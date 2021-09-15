خالد زكريا يكشف أهمية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر

قال خالد زكريا أمين، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية 2021، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر احتاج إلى عام ونصف عام لإعداده، مشيرا إلى أنه يغطي 10 سنوات من مرحلة فاصلة في تاريخ مصر.





وأضاف - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء- أن التقرير تتضمن مقارنة مصر بدول الشرق الأوسط بجانب دول أخرى تعلوا مصر في مؤشر التنمية البشرية، منوها بأن الهدف من التقرير المسار الذي ُتحقق مصر من خلاله أهداف استراتيجية مصر 2030 إلى جانب الأهداف الإنمائية الدولية في هذا السياق.



