"العليا للفيروسات" تصدم 15% من مرضى كورونا: معرضون للإصابة بجلطات

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه وفقًا لآخر دارسة أجرتها اللجنة فإن 15% من مرضى كورونا معرضون للإصابة بالجلطات.





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وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن 15% من المرضى بكورونا يتعرضوا إلى جلطات في القلب، والرئتين وفي الأوعية الدموية بسبب ما يسمى بـ"العاصفة المناعية".





وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي إلى أن من لم يحصل على التطعيم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفيات بـ11 مرة عند الإصابة بكورونا ممن تلقى التطعيم، موضحًا أنه على الرغم من انتشار سلالة دلتا ولكن الإصابات الحالية ما بين بسيطة إلى متوسطة خاصة بين من تلقوا اللقاحات.





وأكد على أهمية وجود أدوية السيولة خاصة للمرضى ذات عوامل الخطورة أو الحالات الشديدة والحرجة، ولكنه حذر في الوقت نفسه من استخدامه دون استشارة الطبيب المختص لأنه قد يسبب نزيف داخلي يكون في هذه الحالة أصعب من الإصابة بكورونا.





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