شاهد.. يوسف الحسيني: "معندناش يقين ثابت باسم الله الأعظم"

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن العبادة تبدأ أولا بأن تعرف من هو الله، لأن معرفة الذات الإلهية تؤدي إلى العبادة بشكل صحيح، معقبًا: "لما تعرف مين هو الله هتعبده صح، وهتعتقد مظبوط".



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الأسماء الحسنى ليست كل أسماء الله أو كل صفاته، معقبًا: "ما عندناش يقين ثابت باسم الله الأعظم".



ولفت إلى أنه ليس داعية أو شيخ، ولكنه يعمل على مشاركة المشاهدين ما يفهمه في الإسلام، معقبًا: "لو قعدنا نفهم القرآن الكريم كويس، هنكتشف بأنه لا توجد مشكلة بين الأديان على الإطلاق".

