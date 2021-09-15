أرملة "مهندس الدقهلية": شكيت في القاتل من أول مكالمة

روت السيدة دعاء عبد العزيز، زوجة مهندس الدقهلية الغريق أحمد عاطف الشربيني، الكواليس التي أوصلتها للكشف عن مرتكب جريمة قتل زوجها، مؤكدة أن علاقة زوجها بصديقه القاتل كانت قوية للغاية ويتدخل في الكثير من الأزمات الأسرية لحلها.



وكشفت في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن سبب ذهاب زوجها الراحل لصديقه القاتل وهو مطالبته بأرباح مادية في مشروعات بينهما، لافتة إلى أنها هاتفت القاتل حينما تأخر زوجها وبدا متضارب الكلام ومرتبك.



وتابعت: "أنا كلمت القاتل وسألته على جوزي وأنكر معرفة مكانه، ومن أول مكالمة له معايا وأنا شاكه فيه وبدأ كل شوية يتصل بيا ويستفسر وكلمت حمايا وحكيت له على الموضوع وأن كان فيه ارتباك وتضارب فى روايات صديق زوجي"، موضحة أنها اتهمته بشكل رسمي أمام النيابة من ثان يوم الوفاة.