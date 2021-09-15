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"حقوق المرأة": ضرب الزوجة ليس في ثقافتنا وتصرف ورثناه عن الاستعمار

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:47 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن معدلات العنف ضد المرأة في مصر كبيرة، حيث أن هناك ما يقرب من 48% من السيدات يتعرضن للعنف داخل الاسرة وهذه أرقام كارثية، بينما السيدات التي تتخذن موقف قانوني قليل للغاية بسبب الارتباك من قبل القائمين على تنفيذ القانون.

وأوضحت في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ضرب الزوج للزوجة ليس فى ثقافتنا المصرية ولكنه تصرف ورثناه عن الاستعمار، مشيرة إلى أن هذه الثقافة دخلت فى المجتمع المصري في الثمانينات والتسعينات وكانت منتقدة من المصريين.

وأشارت إلى أن تفسير قانون العنف ضد الزوجة فيها توتر ولابد من حسم هذه القضية لتحقيق الاستقرار الاسري، مؤكدا أن المرأة المصرية تتعرض لأنواع متعددة من اشكال العنف ومنها عنف معنوي وعنف اقتصادي، ولابد من حفظ حقوقها.

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ضرب الزوجات بوابة الفجر آلفجر

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