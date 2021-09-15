"حقوق المرأة": ضرب الزوجة ليس في ثقافتنا وتصرف ورثناه عن الاستعمار

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن معدلات العنف ضد المرأة في مصر كبيرة، حيث أن هناك ما يقرب من 48% من السيدات يتعرضن للعنف داخل الاسرة وهذه أرقام كارثية، بينما السيدات التي تتخذن موقف قانوني قليل للغاية بسبب الارتباك من قبل القائمين على تنفيذ القانون.





وأوضحت في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ضرب الزوج للزوجة ليس فى ثقافتنا المصرية ولكنه تصرف ورثناه عن الاستعمار، مشيرة إلى أن هذه الثقافة دخلت فى المجتمع المصري في الثمانينات والتسعينات وكانت منتقدة من المصريين.



