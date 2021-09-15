النيابة الإدارية: رقمنة الخدمات من أهم آليات مكافحة الفساد (فيديو)

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن جميع أجهزة العدالة تسعى نحو التحول الرقمي.





وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن أحد آليات وتفعيل حقوق الإنسان هي تحقيق العدالة الناجزة عن طريق أجهزة دولة القانون، وهذا الأمر يتحقق من خلال وجود آلية تسهل تقديم الشكاوى بشكل سريع وفاعل، لافتَا إلى أن ميكنة منظومة العمل في النيابة الإدارية انتهى في بعض المحافظات مثل الإسماعلية وبور سعيد والسويس، ومن المفترض أن ينتشر هذا الأمر على مستوى الجمهورية بالكامل.



