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النيابة الإدارية: رقمنة الخدمات من أهم آليات مكافحة الفساد (فيديو)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:49 ص
المستشار محمد سمير
المستشار محمد سمير
كساب أحمد
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن جميع أجهزة العدالة تسعى نحو التحول الرقمي.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن أحد آليات وتفعيل حقوق الإنسان هي تحقيق العدالة الناجزة عن طريق أجهزة دولة القانون، وهذا الأمر يتحقق من خلال وجود آلية تسهل تقديم الشكاوى بشكل سريع وفاعل، لافتَا إلى أن ميكنة منظومة العمل في النيابة الإدارية انتهى في بعض المحافظات مثل الإسماعلية وبور سعيد والسويس، ومن المفترض أن ينتشر هذا الأمر على مستوى الجمهورية بالكامل.

وأشار إلى أن دورة العمل داخل النيابة الإدارية في التحول الرقمي تتضمن تفاصيل كبيرة تصل للاستغناء عن الجزء الورقي، مشيرًا إلى أن أحد أهم آليات مكافحة الفساد تتمثل في رقمنة الخدمات لتقليل الاحتكاك بالعنصر البشري.

الكلمات المفتاحية

مصر النيابة الادارية التحول الرقمي

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