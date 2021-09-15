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"التنمية الحضارية": رصدنا 318 مليون جنيه لتطوير العشوائيات غير المخططة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:45 ص
خالد صديق
خالد صديق
شيماء حسن
قال خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضارية، إن مشروعات تطوير العشوائيات هدفها توفير سكن لائق وحياة كريمة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مليون ونصف مواطن كانوا يعيشون في عشوائيات خطرة.

وأضاف "صديق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك 318 مليون جنيه مخصصات للعشوائيات غير المخططة، موضحًا أن مشروعات تطوير العشوائيات تنفذ في كافة المحافظات من خلال 32 موقع.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع عدد من الهيئات والمحافظات لكيفية استغلال الأراضي في بناء المشروعات، موضحًا أنه مخطط بناء 500 ألف وحدة ولكن كان التحدي الأول يكمن في إيجاد أراضي لبناء هذه المشروعات عليها.

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خالد صديق تطوير العشوائيات بوابة الفجر آلفجر

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