"التنمية الحضارية": رصدنا 318 مليون جنيه لتطوير العشوائيات غير المخططة

قال خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضارية، إن مشروعات تطوير العشوائيات هدفها توفير سكن لائق وحياة كريمة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مليون ونصف مواطن كانوا يعيشون في عشوائيات خطرة.





وأضاف "صديق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك 318 مليون جنيه مخصصات للعشوائيات غير المخططة، موضحًا أن مشروعات تطوير العشوائيات تنفذ في كافة المحافظات من خلال 32 موقع.



