Advertisements

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:29 ص
الاهلي
الاهلي
أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، جددوا عقد محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع الفريق الصاعد قبل إعارته إلى فريق فيوتشر إف سي في الموسم المقبل.

الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم 

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": "أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، نجح في إقناع محمد عبد المنعم "كامبوس" بالتجديد لمدة 4 مواسم قادمة مع القلعة الحمراء على أن يتم إعارته إلى نادي فيوتشر إف سي بداية من الموسم المقبل ولمدة موسم واحد فقط".

وأضاف: "موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي رحب برحيل كامبوس لوجود أكثر من لاعب في مركزه في خط دفاع الفريق على رأسهم المغربي بدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة".

الكلمات المفتاحية

محمد عبد المنعم كامبوس صفقات الاهلي الاهلي

أخبار تهمك

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ ساعتين

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

بديل دونجا.. الزمالك يحصل على موافقة صفقة جديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم الأهلي على رادار بيراميدز

منذ ساعتين

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تخطيط الأهلي تستقر على عودة هذا اللاعب

نجم الأهلي ينتظر قرار موسيماني لتحديد مصيره

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

الأهلي يحاول إقناع السولية بالتجديد

الأهلي يدرس تجديد عقد حارسه

خاص- الأهلي يوافق على إعارة محمد عبد المنعم إلى فيوتشر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:15 ص

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

11:41 م

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

10:38 م

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

11:58 م

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

12:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements