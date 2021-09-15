عاجل.. الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، جددوا عقد محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع الفريق الصاعد قبل إعارته إلى فريق فيوتشر إف سي في الموسم المقبل.





الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم





وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": "أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، نجح في إقناع محمد عبد المنعم "كامبوس" بالتجديد لمدة 4 مواسم قادمة مع القلعة الحمراء على أن يتم إعارته إلى نادي فيوتشر إف سي بداية من الموسم المقبل ولمدة موسم واحد فقط".





وأضاف: "موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي رحب برحيل كامبوس لوجود أكثر من لاعب في مركزه في خط دفاع الفريق على رأسهم المغربي بدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة".



