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بديل دونجا.. الزمالك يحصل على موافقة صفقة جديدة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:33 ص
الزمالك
الزمالك
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن دخول نادى الزمالك فى مفاوضات مع محمد عبدالعاطي، لاعب وسط فريق وادى دجلة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

‎الزمالك يقترب من التعاقد مع "عبدالعاطي"
وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": "عبدالعاطي رحب بمفاوضات الزمالك خلال الساعات الماضية بعدما تواصل معه أحد مسؤولي الأبيض، وأكد على ضرورة انهاء المفاوضات مع وادي دجلة".

وأضاف: "مسؤولو الزمالك سيدخلوا فى مفاوضات مكثفة مع وادى دجلة خلال الساعات المقبلة خاصة بعد تعثر التعاقد مع نبيل عماد دونجا من بيراميدز".

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