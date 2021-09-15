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بديل دونجا.. الزمالك يحصل على موافقة صفقة جديدة
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:33 ص
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن دخول نادى الزمالك فى مفاوضات مع محمد عبدالعاطي، لاعب وسط فريق وادى دجلة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
الزمالك يقترب من التعاقد مع "عبدالعاطي"
وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": "عبدالعاطي رحب بمفاوضات الزمالك خلال الساعات الماضية بعدما تواصل معه أحد مسؤولي الأبيض، وأكد على ضرورة انهاء المفاوضات مع وادي دجلة".
وأضاف: "مسؤولو الزمالك سيدخلوا فى مفاوضات مكثفة مع وادى دجلة خلال الساعات المقبلة خاصة بعد تعثر التعاقد مع نبيل عماد دونجا من بيراميدز".