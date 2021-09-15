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تعرف على تعليقات الجمهور على أغنية فضل شاكر الجديدة "فستان الحلوة"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:20 ص
فضل شاكر
فضل شاكر
ولاء عبد الناصر
روج الفنان فضل شاكر لأغنيته الجديدة “فستان الحلوة” وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر فضل شاكر، البوستر الرسمي الخاص بالأغنية وعلق عليه قائلاً: “براحه عليا في بصاتِك.. مش قد عيونِك وحياتك، فستان الحلوة”.

وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وجاءت التعليقات كالآتي"شنو هل الأصغر الجميل، فرفشة الأغنية تحفة، وأنا مش قد عيونك وحياتك يفضول".

يذكر أن أغنية " فستان الحلوة" امتدادا للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد ، لينسج الشاعر تامر حسين خيوط تعاونه الأول بصوره الشعرية التي تشع بالأمل وتصوير جماليات الروح لتشرق بالحب والتفاؤل ،ليكتمل مربع الإلهام بمشاركة الموزع الموسيقي احمد عادل ، والموزع الموسيقي هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية "فستان الحلوة " بين الأصالة والمعاصرة والتجديد.

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