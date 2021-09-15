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تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:36 ص
ريال مدريد وإنتر ميلان
ريال مدريد وإنتر ميلان
محمد نادر
يترقب عشاق الكرة العالمية موعد انطلاق مباراة انتر ميلان الإيطالي ضد ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد انتر ميلان
ومن المقرر أن تنطلق المباراة بحلول الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "سان سيرو" معقل النيراتزورى.

وتضم المجموعة الرابعة من دوري الأبطال كلا من ريال مدريد الإسباني وانتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني وشيريف تيراسبول المولدوفي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر القنوات التالية:

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.
قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.
قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.
قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.
قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.
قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر،
قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.
قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

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