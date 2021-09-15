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عاجل.. مستند جمع توقيعات الأندية لسحب الثقة من مجاهد

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:41 ص
احمد مجاهد
احمد مجاهد
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم شحاتة، عن مستند جمع توقيعات الأندية لسحب الثقة من أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.


أندية الجمعية العمومية تجتمع على رحيل اللجنة الثلاثية
وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة قررت سحب الثقة من اللجنة الثلاثية".
 
وأضاف، أن الأندية ستقوم بإرسال هذا التفويض لاتحاد الكرة لتحديد موعد للجمعية العمومية الطارئة على أن يتم تعديل اللائحة وتحديد موعد الانتخابات.

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