تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، تفاصيل دارسة قامت بها لجنة الفيروسات أثبت أن 15% من مرضى كورونا معرضون للإصابة بالجلطات.



وقال "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن 15% من المرضى بكورونا يتعرضوا إلى جلطات في القلب، الرئتين وفي الأوعية الدموية بسبب ما يسمى بالعاصفة المناعية.



وأشار إلى أن من لم يحصل على التطعيم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفيات بـ11 مرة عند الإصابة بكورونا ممن تلقى التطعيم، موضحًا أنه على الرغم من انتشار سلالة دلتا ولكن الإصابات الحالية ما بين بسيطة إلى متوسطة خاصة بين من تلقوا اللقاحات



وأكد على أهمية وجود أدوية السيولة خاصة للمرضى ذات عوامل الخطورة أو الحالات الشديدة والحرجة، ولكنه في الوقت نفسه حذر من استخدامه بدون استشارة الطبيب المختص لأنه قد يسبب نزيف داخلي يكون في هذه الحالة أصعب من الإصابة بكورونا.



كما حذر من بروتوكولات العلاج المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لابد أن يتواجد فيها أدوية السيولة أو الكورتيزون، مستطردًا " من فضلكم مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية منتشرة وفاتحة أبوابها دع الأمر لصاحب الخبرة خاصة فيما يتعلق بأدوية السيولة والتي عادة ما يأخذها المريض من بين شهر إلى ثلاثة أشهر حسب الحالة".