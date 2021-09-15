مصطفى الفقي : لا يجب التعامل مع إسرائيل بمنطق الصنم الذي لا نقترب منه (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، تعليقًا على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشرم الشيخ، إن مصر هي الدولة العربية الأكبر وهي الساعية الأولى للسلام، معقبًا: "ميصحش فكرة الصنم الذي يحجب علاقتي مع الطرف الآخر".





وأشار "الفقي"، خلال لقاء ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن تبادل الزيارات مع طرف آخر ليس بالضرورة أنك تحبه، ولكنه دليل على ضرورة إدارة الصراع، منوهًا بأننا لسنا في مرحلة حل الصراع العربي الإسرائيلي، وإنما إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، وقد تطول.



