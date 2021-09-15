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شادي محمد: الخطيب تحمل ما لا يتحمله بشر من اتهامات باطلة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:56 ص
الخطيب
الخطيب
أكد شادي محمد، نجم النادى الأهلى السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، تحمل ما لا يتحمله بشر من اتهامات باطلة.

- الخطيب تحمل ما لا يتحمله بشر من اتهامات باطلة

وقال شادي فى حواره مع برنامج "البريمو"، مع محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "مجلس الإدارة يملك مجموعة مميزين من الأعضاء أصحاب الخبرات وقدموا الكثير والكثير للنادى الأهلى على مدار السنوات الماضية، والصمت لغة العظماء وليس ضعف كما اعتقد الكثيرون".

وأضاف: "أى شخص اسمه يرتبط بالنادى الأهلى يصبح فى مكان أخر، والأهلى صانع نجومية مدربيه وهذا ما حدث مع موسيماني وفايلر والكثير من المدربين خلال السنوات الماضية".

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب شادي محمد الخطيب الاهلي

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