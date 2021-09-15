رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

نجح مجلس إدارة نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات في إنهاء صفقة محمود صابر لاعب النجوم المعار إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





بيراميدز ينهي اتفاقه مع محمود صابر رغم تدخل الأهلي

أكد الاعلامي كريم شحاته، ان نادي بيراميدز نجح في ضم محمود صابر نهائيا بعد الحصول علي الاستغناء الخاص به منذ ساعات.





وتابع شحاته في برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن محمود صابر لاعب النجوم المعار لبيراميدز تألق بقميص الأخير لتدخل عددة اندية في مفاوضات لضمه منها الأهلي وبيراميدز قبل ان ينجح الاخير في خطفه نهائيا.





يذكر أن مسئولو النادى الأهلى تدخلوا في الصفقة من أجل اتمامها خلال الفترة الماضية، ولكنها بأت بالفشل.