تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق ريال مدريد الإسباني مباراة المتعة والإثارة والتي ستجمع الملكي مع انتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





تعرف على تشكيل ريال مدريد امام انتر ميلان في الأبطال

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بحلول الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "سان سيرو" معقل النيراتزورى.





ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الرابعة والتي تضم انتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني وشيريف تيراسبول المولدوفي.





ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي اللقاء بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.





خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو– كارفخال – ميغيل جوتيريز.





خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – كاسيميرو – مودريتش.





خط الهجوم : فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ايدن هازارد.





أعلنت قنوات بي إن سبورت عن إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium وبتعليق الجزائري حفيظ الدراجي.



