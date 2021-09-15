عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

أصيب 15 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادثي تصادم بمركزي إيتاي البارود ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج اللازم.





إخطار لمديرية الأمن

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد باستقبال مستشفى إيتاي البارود المركزي ٦ أشخاص مصابين جراء تصادم موتوسيكل و"توكتوك" أمام قرية شنديد بطريق إيتاي البارود شبراخيت.





أسماء المصابين

والمصابين هم كل من: "محمد منتصر إسماعيل شومان" 23 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد أحمد شعبان سالم" 26 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد محمد أبو شنب" 56 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، "ياسمين أحمد أبوشنب" 23 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد عبدالغني فرج" 5 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"هيام عبد الغنى فرج" 3 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





حادث آخر يسفر عن 9 مصابين

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال مستشفى وادي النطرون 9 أشخاص مصابين جراء حادث تصادم سياره ملاكي وميكروباص بالكليو 113 اتجاه القاهرة.





أسماء المصابين في الحادث الثاني