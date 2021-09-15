بعد ظهور الـ"هربس" .. "الصحة" تحذر من تقبيل الأطفال

طالبت وزارة الصحة والسكان خلال منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المواطنين بعدم السماح للأهل والأقارب بتقبيل الأطفال الرضع الأقل من 6 أشهر لتجنب الإصابة بفيروس هربس.





وأكدت وزارة الصحة والسكان، ضرورة استشارة المواطنين، الأطباء عند ظهور أعراض فيروس "هربس" والتي تتمثل في قرح على الشفتين والحلق واللوزتين لدى الأطفال.



