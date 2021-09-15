Advertisements

مصطفى الفقي: مصر دولة شريفة لم تترك ثوابتها (فيديو)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن العنف الإسرائيلي مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع بعد القبض عليهم أمر غير مقبول.

وأشار "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يرى أنه سيكون هناك اختلافات بينية ضخمة بين الأجيال الإسرائيلية، منوها بأنه لا يعول كثيرا على التمنيات من بعض الكتابات العربية أنه سيحدث تحول بعد تغيير المسئولين الإسرائليين، معلقا: "مش هيحصل كلهم ترس في آلة".

وأضاف المفكر السياسي، أن مصر إحدى الدول العربية الشريفة التي تتمسك بالثوابت ولا تتخلى عنها في الصراع العربي الإسرائيلي، منوها بأن مصر كانت يمكن أن توظف إتفاقية السلام لخدمة مصالحها على حساب المنظقة ككل ولكن لم تفعل.

الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي مصر بوابة الفجر آلفجر

أخبار تهمك

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي على رادار بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

معلق مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان اليوم الأربعاء في دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

بديل دونجا.. الزمالك يحصل على موافقة صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ حوالي 7 ساعات

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: ترامب قدم لإسرائيل ما لم يقدمه أي رئيس أمريكي من قبل

مُصطفي الفقي المُفكر السياسي ورئيس مكتبة الأسكندرية لبرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر على"MBC مصر"

مصطفى الفقي : لا يجب التعامل مع إسرائيل بمنطق الصنم الذي لا نقترب منه (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

10:38 م

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

12:58 ص

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

11:58 م

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

01:15 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements