مصطفى الفقي: مصر دولة شريفة لم تترك ثوابتها (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن العنف الإسرائيلي مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع بعد القبض عليهم أمر غير مقبول.





وأشار "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يرى أنه سيكون هناك اختلافات بينية ضخمة بين الأجيال الإسرائيلية، منوها بأنه لا يعول كثيرا على التمنيات من بعض الكتابات العربية أنه سيحدث تحول بعد تغيير المسئولين الإسرائليين، معلقا: "مش هيحصل كلهم ترس في آلة".



