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معاون وزير الإسكان: المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تضم 52 مركزًا (فيديو)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:37 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن من الأهداف المباشرة لمبادرة "حياة كريمة" هو الإصرار على إنجازها خلال 3 سنوات وليس 10 سنوات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "الرفاعي" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن الدولة استطاعت أن ترفع نسبة توصيل الصرف الصحي بالقرى من 12% إلى 40% خلال عام 2021.

وأشار إلى أنه تم اختيار القرى والمراكز على حساب نسبة الفقر بها، موضحًا أن المرحلة الأولى تضم 52 مركز تقوم وزارة الإسكان بالعمل في 25 مركز فيما تقوم القوات المسلحة بتنفيذ المشروعات في 27 مركز.

وأوضح أن وزارة الإسكان بدأت بقطاع الصرف الصحي في جميع المراكز فيما عدا 17 موقع في محطات الرفع و26 موقع لمحطات المعالجة مازالت الوزارة في انتظار مواقع لهذه الأراضي.

وأكد أن حجم إنجاز المشروعات بهذه المراكز تتراوح ما بين 5% إلى 70% في بعض المواقع، لافتًا إلى أنه تم تغطية مياه الشرب للمواطنين وصلت إلى 98.7% لسكان الجمهورية.

وأرجع النسبة الباقية في عدم وصول مياه الشرب إلى أن هناك بعض السكان تصل إليهم كميات غير كافية من المياه ما بين 10 ساعات و12 ساعة في اليوم فقط.

وأوضح أنه سيتم إضافة 36 محطة مياه جديدة لتوصيل المياه إلى المواطنين طوال الـ24 ساعة في اليوم وتغذية الأماكن الموجودة في أطراف الشبكات أو المناطق ذات الكتل السكانية المكتظة من خلال تنفيذ 706 مشروع تم إنجاز ما يقارب من 650 مشروع وفي انتظار تنفيذ الـ50 الباقية.

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